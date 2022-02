NBA, Denver attende: Jamal Murray proverà a rientrare prima dei Playoff

Altre buone notizie per i Denver Nuggets. Mentre ieri l’agente di Michael Porter Jr. ha annunciato che probabilmente il giocatore avrebbe avuto il via libera dallo staff medico per riprendere i normali allenamenti – e quindi fare il suo ritorno nel corso del mese di marzo – The Athletic ci racconta di più sullo stato attuale di Jamal Murray.

Il canadese è fuori dallo scorso aprile per la rottura del legamento crociato, ma da settimane si allena in solitaria durante il riscaldamento dei Nuggets. Due settimane fa il presidente Tim Connelly aveva annunciato che i Denver Nuggets “avrebbero provate a capire la situazione in un futuro non troppo lontano.”

Secondo The Athletic , c’è un forte ottimismo da parte di Denver per quanto riguarda un ritorno del playmaker durante i prossimi Playoff NBA, se non prima. Tuttavia, rimane ovviamente complicato prevedere una data certa del ritorno di Murray perché la franchigia si prenderà tutte le precauzioni del caso su di lui. Murray sembra essere alle fasi finali della sua riabilitazione, e negli ultimi tempi ha viaggiato spesso e volentieri insieme alla squadra, sempre un buon segno.

