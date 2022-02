NBA, slitta il ritorno di Derrick Rose: infezione alla caviglia

Un altro intoppo nel percorso di recupero di Derrick Rose dal suo infortunio alla caviglia destra. Il giocatore dei New York Knicks dovrà sottoporsi a un’altra procedura medica, di minore entità rispetto a un intervento chirurgico, per curare un’infezione della pelle nella caviglia infortunata. La notizia è stata riportata dall’account Twitter dei New York Knicks, in cui non è stato specificato un tempo di recupero.

Derrick Rose will undergo a minor procedure on his right ankle today. A timeline for his return has not yet been set. — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) February 25, 2022

Quando tornerà Derrick Rose?

Nonostante l’account dei new York Knicks non abbia dato dei tempi di recupero certi, di diverso avviso è l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski. Secondo Woj, c’è ottimismo riguardo il rapido recupero di Derrick Rose, che potrebbe avvenire nel giro di un paio di settimane. Rose non gioca dal 16 dicembre, ma aveva ripreso ad allenarsi completamente con la squadra nell’ultimo periodo.

Coach Tom Thibodeau ha affermato che Derrick Rose non prova dolore, ma solo una sensazione di fastidio. L’allenatore ha dichiarato che Rose si è allenato bene, quindi di non essere particolarmente preoccupato, anche se non aveva ulteriori dettagli sulle cure, se non che erano andate bene. Thibodeau, poi, ha anche parlato delle rotazioni in casa Knicks.

Per il coach, il prolungarsi dell’assenza di Derrick Rose, non influirà sulla scelta di escludere Kemba Walker per il resto della stagione. Alec Burks e Immanuel Quickley sono i playmaker disponibili al momento, insieme al rookie Miles McBride. L’arrivo di Rose nel corso della scorsa stagione, diede ai Knicks la giusta spinta per accedere ai Playoff. Il ritorno dell’ex MVP sarà fondamentale anche in questa stagione.

Leggi anche:

NBA, James Harden commenta l’esordio: “É stato un buon inizio”

Risultati NBA, Harden in doppia doppia nell’esordio con Phila, Lakers KO vs Clippers

NBA, LeBron James smentisce i rumors su un suo possibile addio ai Lakers

Bronny James pronto a firmare un accordo da 5.1 milioni di dollari con un brand