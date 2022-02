NBA, Tyreke Evans ci riprova: prossimamente provino con Bucks

Tyreke Evans, già NBA Rookie of The Year nel 2010, torna nella lega dopo la squalifica per violazione della policy antidroga. Per l’approccio al rientro il giocatore ha scelto di sostenere un provino con i Milwaukee Bucks campioni in carica. Il workout dovrebbe tenersi nei prossimi giorni. Ne dà notizia Shams Charania di The Athletic.

in aggiornamento

James Harden commenta l’esordio 76ers: “É stato un buon inizio”

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata al 26 febbraio

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22