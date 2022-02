Bronny James pronto a firmare un accordo da 5.1 milioni di dollari con un brand

PSD, un marchio di biancheria intima, ha annunciato nelle scorse ore di aver chiuso una nuova partnership con il figlio di LeBron James, Bronny James. Non è il primo giocatore di basket ad essere ambassador del marchio di biancheria: ci sono anche altri atleti NBA come Jimmy Butler, Ja Morant , Trae Young e Tyler Herro.

Bronny, in un comunicato stampa, ha dichiarato quanto segue:

“Indosso PSD da sempre. Quando la connessione è reale e autentica, una partnership come questa è davvero eccitante. Non vedo l’ora di condividere le mie idee e di dare il mio contributo per creare pezzi davvero unici”.

Accordo PSD-Bronny James: quanto guadagnerà

Bronny è attualmente uno studente della Sierra Canyon High School, vicino Los Angeles. Questo è il suo primo accordo legato alla sua immagine. La guardia tiratrice vanta 6.1 milioni di follower su Instagram. Il figlio di LeBron è uno dei giocatori di basket liceale più famosi al mondo e questo probabilmente non sarà il suo unico contratto di sponsorizzazione prima del suo diploma. I dettagli finanziari del suo accordo con PSD non sono stati divulgati, ma secondo un rapporto di On3, si prevede che Bronny incasserà 5.1 milioni di dollari solo in accordi di sponsorizzazione nel prossimo biennio.

