Risultati NBA, Harden in doppia doppia nell’esordio con Phila, Lakers KO vs Clippers

James Harden ha finalmente esordito con la nuova maglia dei 76ers e l’ha fatto con una vittoria roboante. Philadelphia ha regolato i Minnesota Timberwolves grazie – anche – ai suoi 27 punti e 12 assist. Bene anche Joel Embiid (con 34 punti e 10/18 dal campo, 10 rimbalzi e 3 assist).

I Clippers vincono invece il derby di Los Angeles, abbattendo i Lakers, sempre più in difficoltà. Nulla ha potuto LeBron James – nonostante i suoi 21 punti e 11 rimbalzi, miglior marcatore dei gialloviola. I Clippers hanno mandato in doppia cifra ben 7 giocatori.

Notte difficile per Dallas e per Luka Doncic, ben contenuti degli Utah Jazz di un positivissimo Donovan Mitchell (33 punti) e dal ‘solito’ Rudy Gobert. Per il francese da segnalare una doppia doppia da 14 punti e 17 rimbalzi.

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 125-129 dts

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 117-102

Miami Heat – New York Knicks 115-100

New Orleans Hornets – Toronto Raptors 125-93

San Antonio Spurs – Washington Wizards 157-153

Orlando Magic – Houston Rockets 119-111

Minnesota Timberwolves – Philadelphia 76ers 102-133

Utah Jazz – Dallas Mavericks 114-109

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 102-105