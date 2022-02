NBA, LeBron James smentisce i rumors su un suo possibile addio ai Lakers

Durante il weekend dell’All-Star Game, LeBron James aveva affermato di voler chiudere la carriera nella stessa squadra di suo figlio Bronny. Inoltre, ha aggiunto che non chiudeva le porte a un ritorno ai Cleveland Cavaliers. Questa serie di dichiarazioni di LeBron hanno scatenato una serie di rumors, riguardanti una possibile guerra interna tra il nativo di Akron e i Los Angeles Lakers.

Dopo la sconfitta nel derby cittadino contro i Clippers, LeBron James è stato intervistato dai giornalisti. Incalzato riguardo la capacità dei Lakers di puntare al titolo, ha ritirato in ballo le vecchie voci e dichiarazioni:

“Sono molto fiducioso, l’hanno già fatto, me l’hanno già dimostrato. Da quando sono qui, il front office mi ha accolto a braccia aperte, dandomi la possibilità di giocare per una franchigia storica. Hanno accolto la mia famiglia, e sto cercando di dare qualcosa indietro, di ispirare la gente e i bambini che vogliono vedere i Lakers e di riportarli al livello a cui eravamo abituati. Sono concentrato su questo. Non capisco come i miei commenti nel weekend siano stati fraintesi. Mi chiedono se mi vedo ritirarmi con i Cavaliers, ma non ho mai detto di volermi ritirare con i Cavs.

Ho parlato con Jason Loyd (The Athletic). Mi ha chiesto questo, e io ho risposto che non si sa cosa ci riserverà il domani, non so cosa succederà, ma per quanto riguarda il ritiro con i Cavaliers, firmare solo per un giorno, è possibile. Per quanto riguarda mio figlio, le parole sono state distorte. Poi quando faccio un commento al GM di OKC, credo davvero in quello che dico, fa un lavoro incredibile, ma non vuol dire che stia insinuando che Rob (Pelinka) non lo faccia.

Sono nella franchigia dove mi vedo. Come ve lo devo ripetere, sono qui, vivo nel presente e mi vedo con una canotta gialla e viola finché posso giocare.”