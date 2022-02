NBA, Jalen Rose azzarda: “LeBron ai Cavs al minimo per titolo”

Nel weekend dell’All-Star Game di Cleveland, il primo a non chiudere la porta a un possibile ritorno in Ohio era stato proprio LeBron James. Se a ciò aggiungiamo speculazioni – peraltro già prontamente smentite – circa tensioni latenti tra il #6 e il front office gialloviola, non è difficile immaginare il tam tam mediatico che sta per innescarsi e anzi è forse già in atto.

La ricetta di Jalen Rose per LeBron: così può tornare a vincere

Ospite della trasmissione Get Up, in onda su ESPN, Jalen Rose ha contributo ad alimentare il dibattito lanciando una proposta provocatoria nel tentare di decifrare il futuro a medio lungo termine di LeBron. Ecco le sue parole in risposta all’host del programma:

“Mi sto mettendo davvero nei guai [dicendo questo] ma così è: se LeBron vuole davvero vincere [un altro] campionato NBA sai cosa deve fare? Andare a Cleveland e giocare al minimo salariale, senza obbligarli a cedere i loro giovani talenti come Garland e Mobley, che sono stati splendidi nel passato fine settimana, accanto a Jarrett Allen. Poi vediamo che succederà a Collin Sexton e se Bronny arriverà nella lega tra un paio d’anni. […] Aggiungo un fatto: quando Dirk [Nowitzki] ha vinto con Dallas, Kawhi [Leonard] ha vinto a Toronto e lo stesso LeBron hanno vinto un titolo a Cleveland, c’è stato un senso di appagamento perché non succedeva spesso a queste squadre. Se però sei parte dei Lakers dicono che hanno vinto prima di te e vogliono vincere dopo di te. Adesso che non sono nella posizione per competere, a tanti la cosa fa strano.”

