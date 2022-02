Si torna in campo dopo l’All-Star Game e i Boston Celtics lo fanno in grande stile, vincendo in casa dei Brooklyn Nets orfani sia del duo Kevin Durant-Kyrie Irving che dei nuovi acquisti Goran Dragic e Ben Simmons. È Jayson Tatum a prendersi i riflettori della serata grazie ai suoi 30 punti realizzati, tra i quali spiccano le quattro triple realizzate su nove tentativi.

JT took care of business as tonight’s @gatorade player of the game ⬇️ pic.twitter.com/uAnLMMbDjp — Boston Celtics (@celtics) February 25, 2022

Jayson Tatum: “La prima partita dopo l’All-Star Game è sempre imprevedibile, ma siamo rimasti concentrati”

L’All-Star Game è stato per Jayson Tatum un momento davvero emozionante, ma la cosa più importante era tornare in campo nel miglior modo possibile e Boston ci è riuscita, come spiega nella conferenza stampa post partita:

“L’All-Star Game è stata una delle esperienze più belle della mia vita: ero lì con i migliori di sempre, è stata un’emozione unica. La prima partita dopo la pausa è sempre imprevedibile, ma eravamo ben concentrati sul nostro obiettivo: ci divertiamo molto di più e, nel frattempo, vogliamo costruire qualcosa di importante. Oggi ho avuto la mia giusta dose di momenti salienti e, a volte, devo ricordare alle persone che posso essere ancora decisivo”

Jayson Tatum talks about the experience of meeting the NBA 75 at All-Star weekend 🤩 pic.twitter.com/2R3X2iIRu1 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 25, 2022

Una delle giocate più spettacolari di Jayson Tatum è stata la schiacciata nell’ultimo quarto, arrivata dopo la decisione di Tatum di non fare un alley-oop a Grant Williams:

“Non ero tranquillo e non mi fidavo tanto a lanciare un alley-oop a Grant in contropiede [ride]. Grant è un ragazzo straordinario, da quando è arrivato si è impegnato molto ed è migliorato tantissimo. Ci servono ragazzi come lui, sono sicuro che la sua crescita continuerà ancora per molto”

Ime Udoka: “Abbiamo trovato la giusta mentalità”

Molto soddisfatto dei suoi ragazzi coach Ime Udoka che, nel post partita, commenta così la vittoria sui Nets:

“Scendere in campo e giocare ogni partita con la stessa mentalità, è questo che cerca un allenatore. Abbiamo trovato la giusta mentalità, dove siamo solidi in difesa e poi facciamo girare la palla: due concetti semplici sui quali abbiamo insistito”

Coach Udoka: "It felt like we didn't come out rusty at all. Continued to do the things we'd done well going into the break, and that's a mentally-focused group right there that came out and executed and defended well." — Boston Celtics (@celtics) February 25, 2022

I Celtics torneranno in campo sabato pomeriggio contro i Detroit Pistons.

Leggi anche:

NBA, Dragic esalta Steve Nash dopo firma coi Nets

Classifica NBA 2021-2022

NBA, Jalen Rose azzarda: “LeBron ai Cavs al minimo per titolo”