NBA, l’ultimo obiettivo di LeBron James: giocare una stagione con il figlio Bronny

Per almeno altri due anni non vedremo Bronny James, il figlio di LeBron, nel tabellone del Draft NBA. Il #6 gialloviola sta però preparando il terreno al primogenito.

Lo si nota senza difficoltà dalle dichiarazioni raccolte da Jason Lloyd di The Athletic a margine di una delle conferenze stampa All-Star in quel di Cleveland il messaggio è chiaro:

“Un terzo ritorno a Cleveland? La porta è aperta. Non sto dicendo che tornerò a giocarci, non so cosa mi riserverà il futuro. Disputerò la mia ultima stagione NBA con mio figlio. Ovunque sarà, ci sarò anch’io. Farei tutto il possibile per giocare con lui un anno, Non è una questione di soldi a quel punto.”