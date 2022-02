NBA, infortuni per i Cleveland Cavaliers: Garland e LeVert fuori

I Cleveland Cavaliers torneranno dalla pausa dell’All-Star weekend ridotti nei ranghi a causa di un paio di infortuni che hanno colpito il roster.

L’All-Star Darius Garland salterà sicuramente la trasferta di stanotte a Detroit a causa di un problema alla schiena che lo affligge da alcune settimane mentre il nuovo acquisto Caris LeVert rimarrà fuori per una distorsione al piede destro.

Problemi in arrivo per i Cavs: Darius Garland e Caris LeVert out nel breve periodo

Per quanto riguarda Garland, il ventiduenne ha già saltato 5 partite, giocando l’All-Star Game con un minutaggio ridotto per evitare ricadute. Gli infortuni hanno perseguitato i Cavs dall’inizio della stagione, con la squadra che deve fare a meno di nomi importanti come Collin Sexton e Ricky Rubio; nonostante ciò, si trovano attualmente in quarta posizione ad Est, con 35 vittorie e 23 sconfitte.

L’ultimo acquisto LeVert, invece, ha ben figurato nelle prime quattro partite in maglia Cavs, spingendo addirittura il coach Bickerstaff a valutare una sua promozione nel quintetto titolare.

“Abbiamo riflettuto a lungo riguardo questa possibilità, ho parlato con il giocatore riguardo la posizione in cui si sente più comodo, come vorrebbe ricevere la palla e in quali situazioni è riuscito a dare il meglio di sé ultimamente. Penso che sia un ragazzo davvero intelligente e capace di capire come stiamo portando avanti il nostro gioco. Il prossimo passo è fare in modo che questa collaborazione sia proficua.”

La notizia positiva è il ritorno in campo di Lauri Markkanen, giocatore che nella prima parte di campionato ha contribuito alla formazione cosiddetta “tall-ball”; con il giocatore disponibile, Bickerstaff ha più volte optato per una formazione basata sulla presenza di 3 lunghi in campo, formata da Evan Mobley, Jarrett Allen e dallo stesso Markkanen.

