NBA, CJ McCollum conferma: nessun colloquio con Zion Williamson

Attorno al nome di Zion Williamson si addensa una nebbia velata di mistero. Alcune voci parlano di una seconda operazione, altri avvicinano il suo rientro in campo. Sta di fatto che nemmeno i suoi nuovi compagni di squadra conoscono di preciso le sue condizioni fisiche. La conferma è arrivata direttamente da CJ McCollum, ospite di TNT in occasione dell’All-Star Saturday NBA a Cleveland. L’ex Blazers è arrivato in Louisiana dopo una trade a ridosso della recente Deadline.

Come sta Zion Williamson?

Di seguito le dichiarazioni di CJ McCollum:

“Non ho avuto contatti con lui direttamente. Ho parlato con persone che gli sono vicine e non vedo l’ora di sedermi a un tavolo con lui più prima che poi. Al momento ne so quanto voi [giornalisti, addetti ai lavori], ma andrò a fondo della questione.”



