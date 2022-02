Mercato NBA, DeMarcus Cousins firma ai Nuggets per la stagione

Con la trade deadline ormai alle spalle, in NBA è partito il valzer dei free-agents e dei buy-out. E non solo, dato che per le trenta squadre della lega è arrivato anche il momento di decidere di quei giocatori firmati con un 10-day contract. Per uno di loro è arrivata l’ufficialità, DeMarcus Cousins terminerà la stagione ai Denver Nuggets.

La franchigia del Colorado estenderà così il contratto all’ex centro dei Sacramento Kings, dopo che il suo secondo contratto decadale era scaduto durante la pausa per l’All-Star Game. Cousins ha collezionato otto presenze coi Nuggets, registrando medie di 6.1 punti e 6.3 rimbalzi, dimostrando di poter ancora dare un quantomeno solido contributo dalla panchina. Così come aveva fatto vedere in quel di Milwaukee ad inizio anno, nella breve permanenza a roster dei campioni in carica.

Nuggets are signing DeMarcus Cousins to a contract for the remainder of the season, per @ShamsCharania pic.twitter.com/5cm05Tq9qE — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2022

Il 31enne, quinta chiamata al Draft del 2010, ha visto la sua carriera prendere una svolta per il peggio dopo la rottura del tendine d’Achille prima (2018) e l’infortunio al crociato del ginocchio poi (2019).

I Nuggets, ora al sesto posto ad Ovest (33-25), punteranno anche su di lui per provare bissare la Conference Finals della passata stagione.

