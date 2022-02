NBA, Mark Cuban: “Le critiche hanno risvegliato il vero Luka Doncic”

Dopo un inizio di stagione complesso, scandito da una forma fisica biasimevole e da risultati statistici non eccelsi, Luka Doncic sta vivendo ora il proprio miglior momento stagionale. Secondo Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, la rinascita dello sloveno è imputabile al suo orgoglio da predestinato, che esclude a priori tutto ciò che rientra nello straordinario e si ribella alle critiche.

Di seguito, le parole rilasciate da Cuban a The Ticket:

“Penso che si sia sentito umiliato da quelle critiche pungenti sul suo gioco, la sua condizione fisica ed il suo valore tecnico. Se iniziassimo a mettere in discussione quest’ultimo, allora sarebbe meglio congedare il buon senso. Gli appunti relativi al fisico e all’attitudine sono stati invece assolutamente fondati, come ha ammesso Luka stesso, ma gli hanno permesso di capire quanto sia importante mantenere alto il desiderio di migliorarsi sempre a questi livelli. Pesanti o esagerate, le critiche hanno risvegliato il vero Luka Doncic, orgoglioso e dannatamente superiore agli altri giocatori”.

Continua Cuban:

“Vuole essere il migliore ed ha tutte le carte in regola per dominare questa lega in futuro, ma ha bisogno di controllare alcuni dettagli fondamentali, come il lavoro scrupoloso, la tenuta atletica e l’ossessione per il perfezionismo. Sedersi sugli allori non ha utilità di alcun genere e significherebbe gettare alle ortiche uno dei più grandi talenti di ogni epoca”.