NBA, definito nuovo quadro dirigenziale Cleveland Cavaliers

I Cleveland Cavaliers hanno diffuso in data odierna, mercoledì 23 febbraio, un comunicato per annunciare il nuovo assetto del front office. Confermata la guida tecnica di JB Bickerstaff e rinnovata la fiducia a Koby Altman, la squadra dell’Ohio ha promosso risorse interne in ruoli apicali di gestione e decision-making.

Cleveland Cavaliers: Mike Gansey nuovo GM

Già assistant GM dal 2017 – e a vario titolo coinvolto nell’organizzazione Cavs dal 2011 a oggi –Mike Gansey diventa il nuovo GM della squadra, allargando la propria sfera di competenza per quanto concerne preparazione al Draft e questioni di logistica. Lavorerà ovviamente a stretto contatto con Altman, President of Basketball Operations.

“Il suo lavoro dietro le quinte mi dà fiducia nel fatto che sia pronto a un ruolo di prim’ordine.”

Nell’ambito di questo riassetto generale, assistente di Gansey sarà Brandon Weems, già Director of Player Personnel. Jason Hillman, invece, sarà nuovo Vice di Altman.

Leggi anche:

Mercato NBA, DeMarcus Cousins firma ai Nuggets per la stagione

JJ Redick attacca Zion Williamson: “Non è un giocatore interessato ai compagni”

NBA, GM Nets su arrivo Dragic: “Merito di Steve Nash”