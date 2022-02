NBA, Antetokounmpo diventa primo partner globale di WhatsApp

Nell’insieme delle celebrazioni per il 75esimo anniversario della NBA e della presenza in contemporanea dei più grandi giocatori della storia, la particolare felpa indossata da Giannis Antetokounmpo è un po’ passata sottotraccia. Nessuna importanza relativa al gioco o all’All Star Weekend, chiaramente. Ma era comunque l’annuncio di una partnership decisamente storica.

Con un +2 posto davanti al suo numero 34, Giannis Antetokounmpo ha indirettamente dichiarato la sua collaborazione con WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Un gioco di parole, o meglio di numeri: apponendo il +2 davanti al #34, si ottiene infatti il prefisso internazionale della Nigeria, paese d’origine di Giannis e dei suoi fratelli. Antetokounmpo diventa così il primo ambassador globale di WhatsApp.

Il greco ha commentato così:

“Per tutta la mia vita WhatsApp mi ha tenuto in collegamento con i miei cari, i miei amici e tutte le persone importanti per me. È un collegamento con la mia gente in Grecia e con la gente in Nigeria. Avere facilmente accesso ai miei gruppi è stato fondamentale per diventare la persona e l’atleta che sono ora e lavorare con WhatsApp è importante per me”