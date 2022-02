NBA, Chris Paul fuori 6-8 settimane per infortunio al pollice

Avevamo accennato all’infortunio di Chris Paul già in sede di presentazione dell’All-Star Game 2022. CP3 ha giocato appena 2:20 per assaggiare il parquet nella notte che l’ha visto peraltro entrare di diritto tra i 75 (+1) migliori giocatori NBA ogni epoca. Con sette settimane di regular season rimaste ancora da disputare, è saggio in casa Suns puntare già ai Playoff senza forzarne il rientro, stimato appunto tra 6-8 settimane.

Chris Paul infortunato: Booker lo tiene caldo per i Playoff

Per tentare di difendere il trono dell’Ovest, i Suns avranno bisogno del miglior Chris Paul e i primi ad esserne consapevoli sono proprio i suoi compagni di squadra. Su tutti Devin Booker, che gli ha rivolto un messaggio d’incoraggiamento parlando con la stampa a margine dell’All-Star Game. Di seguito le dichiarazioni raccolte da David Aldridge di The Athletic:

“Guardo il lato positivo e prendo il bello della cosa. Può riposare le sue gambe e ha tempo di prepararsi per la lunga postseason che vogliamo portare a termine.”

Booker, tra le riserve All-Star, ha chiuso la gara a 20 punti, secondo al solo Embiid nella formazione di Team Durant.

