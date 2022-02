NBA, LeBron James e l’abbraccio con Michael Jordan: “Opportunità da non sprecare”

L’abbraccio tra Michael Jordan e LeBron James nella notte All-Star di Cleveland catturato dalle telecamere ha senza dubbio attratto l’attenzione degli appassionati. Il canestro vincente del nativo di Akron, padrone di casa e capitano in campo, ha aggiunto poesia a uno scenario che ha accompagnato al meglio la convergenza tra ere diverse che hanno contribuito alla storia della NBA.

La soddisfazione è evidente nell’espressione e nelle parole di LeBron al termine della gara:

“Tornare qui […] e segnare il tiro vincente all’All-Star Game è, insomma, non avrei potuto sognare un momento migliore di questo. 25 anni fa io e i miei amici eravamo dodicenni o undicenni che speravano di avere l’opportunità e i mezzi per andare a Cleveland e vedere alcuni dei migliori giocatori di sempre perché ci ispiravano così tanto. Far parte della top 75 ogni epoca mi riporta di nuovo alla mia infanzia. Vedere quei ragazzi oggi e condividere con loro il palco, sto cercando di farvi capire, è stato qualcosa di incredibile Su quel palco si è sentita la presenza anche di chi non c’era fisicamente. È stato come andare al concerto del tuo musicista preferito, nello stadio più bello, e trovarsi a condividere la scena con lui durante la performance. Ogni volta che annunciavano un nuovo nome non c’era il tempo di rendersi conto di chi era stato citato prima. L’incredulità è la sensazione che meglio descrive ciò che ho provato. Io ambasciatore della lega? Nessuno mi ha mai chiesto di esserlo ma mi son detto che se non l’avessi fatto io chissà. Senza dubbio è una responsabilità, c’è chi lo è stato prima di me, dentro e fuori dal campo. Sempre bello vedere i nuovi arrivati citare LeBron James come ispirazione.”