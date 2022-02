NBA75, la cerimonia di Cleveland celebra i migliori giocatori All-Time

Spike Lee al centro del palco, le note di Diamonds di Rihanna in sottofondo. Si apre così la parata di stelle alla Rocket Mortage Fieldhouse: 25 anni dopo il cinquantennale festeggiato nel 1997, Cleveland celebra i 75 migliori giocatori NBA all-time.

Spike Lee kicks off the #NBA75 Ceremony in Cleveland! pic.twitter.com/GjRiFEBuQI

— NBA (@NBA) February 21, 2022