NBA, Steph Curry MVP All-Star Game manda in delirio i social: le reazioni

Steph Curry prende la copertina dell’All-Star Game già prima di scendere in campo, quando durante la presentazione di Team LeBron ringrazia il pubblico di Cleveland. Poi c’è tutto il resto: i 5o punti, le 16 triple a bersaglio, un gioco magnetico nella sua imprevedibilità. Pane per i social, che non hanno tardato a rendere omaggio all’MVP di serata. Abbiamo raccolto alcune reazioni a caldo dal mondo NBA.

La community NBA su Twitter impazzisce per Steph Curry

Abbiamo raccolto alcune reazioni a caldo dalla lega Eccole.

Robert Covington

@StephenCurry30 Su quale pianeta sei ora Wow

@StephenCurry30 bruh what planet are you on right now 🤯🤯🤯. Wow — Robert Covington (@Holla_At_Rob33) February 21, 2022

Spencer Dinwiddie

Steph è un’altra cosa

Steph different man. Sheesh. — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) February 21, 2022

Seth Curry

Fermati, dice il fratellino

Cut it out Chef — Seth Curry (@sdotcurry) February 21, 2022

Nicolas Batum

Immaginate se uno diventasse tiratore migliore di Steph, che follia sarebbe

If one guy become a better shooter than Steph, how crazy it would be… — Nicolas Batum (@nicolas88batum) February 21, 2022

Nassir Little

Tutto ciò è folle

This is actually insane — Nassir Little (@2ez_nassie) February 21, 2022

Grant Williams

Steph è pazzesco

Steph is RIDICULOUS 🤯🤯 — Grant Williams (@Grant2Will) February 21, 2022

Donovan Mitchell

Oddio steph

Oh my god steph🤦🏾‍♂️ — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 21, 2022

Victor Oladipo

Congratulazioni a Steph per la vittoria del trofeo MVP. Ha messo in piedi uno spettacolo

Congrats to Steph for winning the MVP award. He put on a show. — Victor Oladipo (@VicOladipo) February 21, 2022

Leggi anche:

NBA All-Star Game 2022: Steph Curry fa 50 ed è L’MVP! Vince Team LeBron con la firma del suo capitano

NBA75, la cerimonia di Cleveland celebra i migliori giocatori All-Time

Hall of Fame NBA: i finalisti della classe 2022