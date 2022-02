NBA, All-Star Weekend: Obi Toppin vince la Gara delle Schiacciate

Finalmente qualcosa da festeggiare per i tifosi dei New York Knicks. Nel corso della seconda serata dell’All-Star Weekend, Obi Toppin vince la Gara delle Schiacciate superando nel round finale Juan Toscano-Anderson e riportando il trofeo nella grande mela. Era infatti dal 2010 che un giocatore dei Knicks non si aggiudicava questo evento, quando il tre volte campione Nate Robinson ripeté il successo dell’anno precedente e del 2006. Toppin diventa così il terzo giocatore newyorkese ad vincere la Gara delle Schiacciate, unendosi al già citate Nate the Great e a Kenny Walker (vincitore nel 1989).

Niente da fare per gli altri partecipanti alla gara. Cole Anthony degli Orlando Magic e Jalen Green degli Houston Rockets si sono dovuti arrendere al primo round, mentre per l’esterno dei Golden StateWarriors Toscano-Anderson un amaro secondo posto.

Obi Toppin goes through the legs and taps the backboard with the ball to WIN #ATTSlamDunk! 🏆#NBAAllStar #StateFarmSaturday pic.twitter.com/nsf39DHLEk — NBA (@NBA) February 20, 2022

Obi Toppin: “Gara delle Schiacciate? Mi sono vendicato dall’anno scorso”

Dopo il successo dell’evento, l’esterno dei Knicks si è concesso ai microfoni americani:

“Questa vittoria significa molto. Come sapete, mio padre qui [Cleveland] era conosciuto per le sue schiacciate, quindi dovevo vincere e vendicarmi dall’anno scorso. L’importante era divertirsi, c’erano uno sacco di bei dunker questa sera. Sono felice di essere arrivato fino in fondo In regular season continuerò con delle schiacciate classiche! O potrei anche decidere di andare sotto le gambe una volta, magari qualcosa di diverso… Si, potrei renderla speciale e andare dietro la schiena durante un contropiede!”

Strategia vincente non si cambia per Obi Toppin. Chissà se vedremo davvero qualche schiacciata spettacolare anche in questa seconda parte di stagione.

