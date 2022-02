NBA, All-Star Weekend: Karl-Anthony Towns si aggiudica la Gara del Tiro da Tre

Se fosse stata necessaria l’ennesima prova che il basket moderno sia un gioco ormai completamente diverso da quello di anche solo 10 anni fa, l’All-Star Weekend ha fatto la sua parte. Il centro dei Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Town si allaccia le scarpette da guardia tiratrice e vince la Gara del Tiro da Tre del sabato sera, conferma di un basket in cui il confine tra ruolo e ruolo è ormai solo formalità.

KAT ha superato nell’ultimo round l’ostica concorrenza di Trae Young e Luke Kennard per aggiudicarsi il titolo, una batteria di tiri terminata con ben 29 punti, record per l’All-Star Weekend: 18 dei suoi primi 22 tentativi a segno (inclusi 9 dei primi 10), 4 su 5 nel carrello delle Money Ball. Un successo totale, che sottoscrive una stagione da 41% da tre.

KAT ha poi condiviso con fierezza al pubblico il suo stato d’animo:

“Lo dico da giorni ormai. L’unico modo per me di perdere sarebbe stato se qualcuno avesse tirato meglio di me. Non sono venuto qui per partecipare e basta, sono venuto per competere e vincere. D’altra parte, il mio motto è quello di non fare qualcosa sapendo di non essere pronto a dare tutto al 110%. Sapevo di dovermi preparare al massimo per questo evento, ma è da anni che lo sono. Ho pregato l’NBA perchè mi chiamassero al contest e finalmente sono stato invitato questo giro. Ho voluto sfruttarlo al massimo. Gia che sono qui, tanto vale vincere tutto!”