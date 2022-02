NBA Hall of Fame: i finalisti della classe 2022

Come è consuetudine, la Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ha annunciato durante l’apertura dell’All-Star Weekend coloro che sono i nomi finalisti per entrare nella Hall of Fame 2022 con la cerimonia che andrà in scena il prossimo settembre. Solo dopo le Final Four conosceremo i nomi che verranno effettivamente inseriti nell’Olimpo dei più grandi di sempre nella storia del gioco.

Hall of Fame 2022, i nomi dei finalisti

Ecco l’elenco completo:

Manu Ginobili

Michael Cooper

Tim Hardaway

Swin Cash

Marques Johnson

Lindsay Whalen

George Karl

Marianne Stanley (coach NCAA e WNBA)

Bob Huggins (coach NCAA)

Hugh Evans (arbitro)

Leta Andrews (coach in high school per 50 anni)

Per essere inseriti nella Hall of Fame, lo ricordiamo, i finalisti devono ottenere 18 voti su 24 dal comitato d’onore.

