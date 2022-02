NBA, Adam Silver allontana indagini della lega sulla trade Harden-Simmons

In uno dei consueti appuntamenti con la stampa dell’All-Star Weekend di Cleveland, al commissioner NBA sono toccate le domande più varie. Tra le altre cose Adam Silver ha dovuto allontanare pubblicamente lo spettro di un’indagine da parte della lega attorno allo scambio che, in occasione della Trade Deadline 2022, ha coinvolto James Harden e Ben Simmons.

Di seguito le dichiarazioni del commissioner:

“Non c’è un’indagine in corso ora e penso che all’interno della lega il cosiddetto player empowerment non sia una questione nuova. Da parte nostra ovviamente vogliamo che squadre e giocatori onorino i rispettivi contratti. Credo che nel caso specifico ci fossero due squadre soddisfatte, in fin dei conti, dall’esito della trade, dopo averne discusso di loro spontanea volontà. Non penso che in futuro, almeno finché sarò coinvolto nella lega, si arriverà a un momento in cui la società sarà cambiata a tal punto che i giocatori non faranno sapere dove vogliono o non vogliono giocare. Ritengo sia condivisa in seno alla lega la possibilità di migliorare il sistema generale, a cui guardiamo costantemente per cercare il giusto equilibrio.”