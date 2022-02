NBA, Antetokounmpo candida Ja Morant e i Grizzlies al titolo

L’ingresso nel tabellone postseason 2021 attraverso gli spareggi del Play-in erano stati un assaggio del potenziale. Un anno dopo i Memphis Grizzlies sono una solida realtà al vertice della Western Conference e fanno alzare le antenne a tutto il panorama NBA. Stando ai dati ESPN sono la 4ª squadra per media di spettatori nelle partire in trasferta, dietro solo a squadre di grandi mercati (Bulls, Warriors e Lakers).

Il media day dell’All-Star Weekend di Cleveland ha offerto spunti di riflessione proprio sulla “nuova” geografia nei rapporti di forza all’interno della lega. Giannis Antetokounmpo, due volte MVP NBA nonché campione in carica, mette Memphis nella lotta. Ecco le sue parole:

“Ho visto Ja [Morant] è migliorato ogni anno, sta giocando una stagione incredibile, folle. So che è un ragazzo molto umile che lavora sodo e dunque perché non potrebbe vincere un titolo NBA a Memphis? Perché no? Molta gente pensa che non sia possibile, per come sono fatto io ciò rappresenta una motivazione ulteriore. Quando dicono che è necessario andare in un grande mercato, fare questo, quello e quest’altro per vincere un titolo es essere al top, non è necessariamente vero. Devi fare ciò che ti rende felice.”