NBA, Zion Williamson potrebbe operarsi una seconda volta

Piove sul bagnato in quel di New Orleans. Infatti oltre alle deludenti prestazioni e al record di 23-35 valido per l’undicesimo posto della Western Conference, il possibile ritorno in campo di Zion Williamson appare sempre più lontano. Secondo alcune indiscrezioni, la prima scelta assoluta al Draft del 2020 potrebbe subire un’ulteriore operazione al piede destro.

Zion Williamson was supposed to return to practice in December, but he began experiencing soreness in his right foot, per https://t.co/VkatKRyY6a

“It is possible he will need a second surgery on his right foot, sources said, but nothing has been decided.” pic.twitter.com/CXDZDnmo6r

