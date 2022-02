NBA, il GM Altman coccola i due All-Star dei Cleveland Cavaliers

Darius Garland e Jarrett Allen stanno guidando i Cleveland Cavaliers ai piani alti della Eastern Conference e la loro chiamata all’All-Star Game rappresenta senza dubbio un attestato di merito, per i giocatori e l’organizzazione nel suo complesso.

Il traguardo raggiunto, che da lustro al weekend più atteso della stagione di scena proprio in Ohio, non è frutto del caso. Koby Altman, GM dei Cavs, ha fatto un primo bilancio nella recente puntata del podcast di Adrian Wojnarowski, registrata proprio a ridosso dell’All-Star break. Riportiamo di seguito alcuni passaggi dell’intervista con l’insider di ESPN:

“Dall’inizio di questo percorso tre anni fa sapevamo che avremmo ospitato l’All-Star Game e l’obiettivo era scegliere, far crescere e sviluppare il nostro All-Star, tra queste mura. È rimarchevole il fatto che ora ne abbiamo due. Nel momento in cui ho preso le redini la missione era diversa. Eravamo alle [NBA] Finals per il quarto anno consecutivo e quando nella tua squadra c’è un giocatore del calibro di LeBron James ti svegli ogni giorno pensando che andrai alle finali. Non è quella la realtà. […] Per un General Manager NBA lo è stata molto di più l’ultimo triennio fatto di ricostruzione e maniche arrotolate all’insù. Quando LeBron ha lasciato la città per noi è stato come cadere di faccia. Il desiderio era restare competitivi, ma non avevamo le basi per farlo.”