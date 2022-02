Dopo quasi tre anni di assenza Tyreke Evans è pronto a tornare in NBA: il giocatore era stato sospeso nel maggio 2019 per aver violato il protocollo antidroga della lega e della NBPA. A partire da venerdì, Evans può firmare un contratto.

The NBA is reinstating guard Tyreke Evans, sources tell ESPN. He was suspended from the league in 2019 with a drug ban. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 14, 2022

Tyreke Evans è in buone condizioni fisiche: al via la ricerca di una squadra

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Tyreke Evans è in buone condizioni fisiche ed è pronto a trovarsi una squadra: a 32 anni ha alle spalle 594 partite con una media di 15.7 punti, 4.8 rimbalzi e 4.6 assist.

Evans è il secondo giocatore nella storia NBA ad essere stato sospeso e poi reintegrato dal 2008, quando toccò la stessa sorte a Chris Birdman Andersen. La politica della NBA/NBPA sulla droga prevede il licenziamento del giocatore per due anni se risulta positivo ad una “droga d’abuso”.

Chester product Tyreke Evans is reinstated in the NBA. pic.twitter.com/e3yw2RGEZf — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) February 14, 2022

Dal ROY del 2010 ad oggi: Evans è pronto al ritorno

Scelto dai Memphis Grizzlies nel 2009, Tyreke Evans passò subito ai Sacramento Kings dove nel 2010 vinse il titolo di Rookie of the Year. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie dei Pelicans e dei Pacers.

Evans, 32, was a 2010 NBA Rookie of the Year. He played with the Kings, Pelicans, Grizzlies and Pacers. https://t.co/5BvgXzbcGk — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 14, 2022

Ora Evans è pronto a tornare in campo e rimettersi in gioco.

