Patrick Beverley si lega ai Minnesota Timberwolves per un altro anno: il giocatore, infatti, ha firmato un’estensione contrattuale di un anno a 13 milioni di dollari. Un accordo che legherà l’ex giocatore dei Clippers ai Twolves fino alla stagione 2022-2023.

Minnesota Timberwolves guard Patrick Beverley has agreed to a one-year, $13 million contract extension, his agent Kevin Bradbury of @Rep1Sports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2022

Minnie vuole Patrick Beverley al centro del progetto

Arrivato ai Twolves nell’agosto 2021, Patrick Beverley sta dando una grossa mano a Minnesota nella corsa Playoff: come scrive Adrian Wojnarowski, il 33enne ex Clippers ha una media di nove punti, 4.4 rimbalzi, 4.9 assist e 1.1 palle rubate, ma il contributo più grande lo sta dando in termini di esperienza e leadership.

Due motivi che hanno portato la dirigenza di Minnie a offrire al giocatore un’estensione annuale, evitando così di perderlo in free agency quest’estate: un scelta volta a mettere al centro del progetto Beverley che, così facendo, diventerà la spalla perfetta per Anthony Edwards e Karl Anthony-Towns.

Con l’estensione di contratto di Beverley, i Twolves rischiano di essere senza spazio salariale nella prossima free agency, ma può usare una mid-level exception di 10 milioni per rimanere sotto il limite della luxury tax.

