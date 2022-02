NBA, Julius Randle commenta la sconfitta con OKC

I New York Knicks sprecano un vantaggio che tocca gli undici punti nel terzo quarto e crollano all’overtime. Non basta la tripla doppia da 30 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Julius Randle e neanche i 29 punti di Fournier. Al Madison Square Garden arriva l’ennesima sconfitta, l’ottava nelle ultime dieci gare.

Il numero 30 dei newyorkesi sta facendo di tutto per cercare di tenere a galla una nave che imbarca acqua da tutte le parti: nelle ultime cinque partite non è mai sceso sotto i 28 punti. Ma i suoi sforzi finiscono spesso nel cestino e, alla fine della partita, ha commentato la sconfitta in modo lapidario:

“Ne stiamo solo lasciando andare molte. Le nostre ultime cinque erano partite che potevano essere vinte.”

Julius Randle ispira come lo scorso campionato, quando la squadra è tornata ai Playoff dopo otto stagioni. Una forma che gli ha fatto vincere il premio di Most Improved Player. Ma questo anno gli uomini intorno a lui non sembrano capitalizzare le sue prestazioni. I Knicks sono precipitati al dodicesimo posto della Eastern Conference e l’ultima spiaggia è oramai il torneo Play-In.

