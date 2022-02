Risultati NBA, DeRozan è sempre irreale e Chicago va. Warriors KO con i Clippers

Lunga notte NBA in cui non sono mancate conferme e sorprese. La conferma principale riguarda la prestazione positiva di DeMar DeRozan: il giocatore dei Bulls ha chiuso con 40 punti a referto (16/24 al tiro) – di cui 19 nell’ultimo quarto – e 7 assist, per consentire alla sua squadra di regolare gli Spurs per 120-110. Sono 4 W di fila per i Bulls. DeRozan è ora a 7 partite consecutive con almeno 30 punti. Solo Michael Jordan era riuscito a registrare una serie di questo tipo nella storia della franchigia.

I Nets interrompo la loro striscia di 11 sconfitte consecutive, regolando Sacramento. I Blazers, guidati da Anfernee Simons (31 punti) e Josh Hart (27 punti) hanno dominato i Bucks, privi di Giannis Antetokounmpo. Gli Warriors hanno raccolto una sconfitta contro i Clippers, nonostante i 33 punti di Curry. Male, invece, Klay Thompson: per lui solo 7 punti in 26 minuti, tirando 3/14 dal campo.

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 109-85

New Orleans Pelicans – Toronto Raptors 120-90

Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers 107-122

Denver Nuggets – Orlando Magic 121-111

Utah Jazz – Houston Rockets 135-101

Washington Wizards – Detroit Pistons 103-94

San Antonio Spurs – Chicago Bulls 109-120

New York Knicks – Oklahoma City Thunder 123-127 dts

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 119-104