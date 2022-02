Il Madison Square Garden è un’icona dello sport e giocarci è, per molti, un’esperienza mistica: deve essere stato così per Josh Giddey, autore di una tripla-doppia che regala ai Thunder la vittoria all’overtime contro i Knicks. Con la prestazione di questa notte, il talento australiano diventa il giocatore più nella storia NBA a realizzare due triple-doppie consecutive.

Josh Giddey became the youngest player in NBA history with a triple-double in consecutive games. pic.twitter.com/DIh6g2KV7J

Con 28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist Josh Giddey ha consegnato a OKC una vittoria importante, soprattutto per il morale: con il successo all’extratime i Thunder mettono fine alla striscia di cinque vittorie consecutive. Una bellissima sensazione amplificata dal Madison Square Garden, come spiega il giocatore nel post partita:

“Questa per noi è una vittoria molto importante, ne avevamo davvero bisogno: quando inizi a perdere una serie di partite è difficile cercare di uscire da quel circolo vizioso. Il Garden? È il posto in cui ero più eccitato di giocare da quando sono in NBA: senti tante cose sul MSG, avevo cerchiato sul calendario il giorno in cui ci avrei giocato; tutto era come mi aspettavo, con i tifosi che sono coinvolti nel gioco, sono fantastici: amo questo posto”

"This was a big win for us, and we needed it."

Josh Giddey speaks on picking up a much-needed win in the Garden.@okcthunder | #ThunderUp | pic.twitter.com/gvHdenorKp

