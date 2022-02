NBA, Kyrie Irving sbotta all’ennesima domanda sui vaccini

C’è molta attenzione mediatica attorno a Kyrie Irving e non da oggi. Il tema di stringente attualità è quello dei vaccini, stante soprattutto la legislazione di New York City, che impatta direttamente sulla possibilità di impiego di Kyrie nelle partite casalinghe dei Brooklyn Nets.

All’ennesima domanda sul tema, però, Irving non si è trattenuto e ha manifestato tutta la sua irritazione:

“Nessun senso di colpa, non buttate dentro sensazioni personali. Dai, su, burattinai. Ci risiamo, [rivolto al giornalista ndr.] fai questo giochetto mediatico con qualcun altro, fratello. Per favore, capisco che se ne stia parlando molto sul web ma sono qui come voi e sono un essere umano, rispettate la linea di confine. Non sento senso di colpa alcuno. Sono l’unico giocatore alle prese con tutto ciò perché gioco qua. Se fossi da qualsiasi altra parte, le circostanze sarebbero le stesse.”