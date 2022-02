Mercato NBA, Redick non è rimasto sorpreso dall’immobilismo Lakers

Viste le sollecitazioni da più parti, ci si aspettava qualche cambiamento – anche di minor rilievo – nel roster dei Lakers. I gialloviola hanno invece archiviato la Trade Deadline NBA 2022 senza interventi e ora possono strappare soltanto qualche accordo da eventuali buyout.

I Lakers devono cambiare marcia

In una nuova puntata del suo podcast, commentando la situazione di L.A. JJ Redick si è lasciato scappare qualche battuta non particolarmente lusinghiera:

“Non sono sorpreso dal nulla di fatto in casa Lakers. Sono più sorpreso dal fatto che non abbiano fatto scemenze [ride ndr]. Devono cercare di far funzionare qualcosa che finora non ha dato i risultati sperati., ne abbiamo prova su un campione consistente di partite. Non sono ottimista sulle possibilità di svoltare la situazione, nonostante la stagione di LeBron.”

Sia Lakers (9°) che Clippers (8°) sono in corsa per i Playoff ma costretti a inseguire. La pausa per l’All-Star Game della prossima settimana potrebbe aiutare a ritrovare il focus.

