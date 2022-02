NBA, LeBron James ha superato Kareem Abdul-Jabbar per punti segnati tra regular season e Playoff

Una notte speciale ma con un retrogusto amaro per LeBron James. Il nativo di Akron ha raggiunto un traguardo NBA incredibile: superato Kareem Abdul-Jabbar per punti segnati – in combinato – sommando regular season e Playoff. Il finale contro gli Warriors non ha però sorriso ai suoi Lakers: per LeBron 1-10 al tiro nel 4º quarto (9-27 nel match) e gialloviola sconfitti 117-115. È il 31º K.O stagionale.

Di seguito un passaggio della conferenza stampa di LeBron al termine della gara

“È difficile parlarne dopo una sconfitta, i numeri individuali non contano nulla. Ogni volta che nel corso della carriera il mio nome è stato accostato ai grandi del gioco ho sempre espresso gratitudine per la possibilità di esprimermi al più alto livello di competizione e per il fatto di essere parte della NBA, un’opportunità per ispirare generazioni a venire. Non ho molto da aggiungere, la sconfitta è ancora fresca ed è l’unica cosa che mi passa per la mente ora. […] Di certo è una gran cosa e ringrazio tutti per le congratulazioni.”

NBA, punti segnati regular season e Playoff |CLASSIFICA

fonte: HoopsHype