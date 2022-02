NBA, James Harden a Phila: un noto strip club gli dà il benvenuto

L’approdo di James Harden a Philadelphia è una ghiotta opportunità di marketing, non solo per i Sixers. Un noto Night club della città, cercando di catturare l’attenzione del nuovo arrivato, gli ha dedicato due post su Instagram. Un invito “formale” con un messaggio che non necessita di traduzione. Ai tempi di Houston si racconta che la maglia #13 di Harden fosse stata ritirata proprio in uno strip club dopo una serata di eccessi e grandi spese.

Quando debutterà Harden con i Sixers?

L’ex Nets è atteso a Philadelphia in queste ore e svolgerà le visite mediche seguito dallo staff. Il debutto potrebbe arrivare già martedì contro i Boston Celtics. Harden ha saltato le tre partite a ridosso della Trade Deadline per un fastidio al bicipite femorale.

