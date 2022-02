NBA, Klay Thompson affonda i Lakers. Steve Kerr: “E’ un giocatore speciale”

A più di un mese dal ritorno in campo con la maglia dei Golden State Warriors, Klay Thompson sembra essere ormai tornato il giocatore incontenibile di qualche stagione fa. Lo stop di quasi due stagioni e mezzo non ha inficiato la pericolosità al tiro del cinque volte All-Star che, soprattutto quando diventa caldo, dimostra di essere uno degli specialisti più micidiali della lega.

L’ultimo esempio di questa onnipotenza balistica si è consumato questa notte nella sfida casalinga contro i Los Angeles Lakers, partita conquistata dai Dubs 115-117 proprio grazie ad uno stretch di Thompson nel periodo finale: 16 dei suoi 33 punti totali sono arrivati nel quarto quarto, inclusi 10 punti consecutivi per i suoi nell’arco di circa 3 minuti, fondamentali per ritagliare il distacco da LAL e prepare il sorpasso finale.

Steve Kerr elogia Klay Thompson

Con 13 punti in meno di cinque minuti, la partita di Thompson ha strizzato l’occhiolino ad una serie di sue recenti prestazioni davvero incredibili. Basti ricordare i 37 punti in un solo quarto o il record di 14 triple realizzate in un match NBA. Momenti speciali per un giocatore speciale, così come sottoscrive lo stesso Steve Kerr ai microfoni del post partita:

“Fenomenale. Ha preso in mano la partita nel preciso momento in cui ne avevamo più bisogno. Quando gioca così è straordinario, i tifosi si ricordano bene di queste prestazioni. Vedere che ne è ancora capace, dopo due anni e mezzo di stop e sapendo cosa ha dovuto superare, ti fa amare ancora di più il giocatore”

Klay Thompson heats up for 16 PTS in the 4th quarter to propel the @warriors to the thrilling win at home! Klay Thompson: 33 PTS, 5 REB, 5 3PM

Stephen Curry: 24 PTS, 5 REB, 8 AST

Jonathan Kuminga: 18 PTS, 9 REB

LeBron James: 26 PTS, 15 REB, 8 AST pic.twitter.com/rIjwqQMaLR — NBA (@NBA) February 13, 2022

Parole al miele quelle di coach Steve Kerr, che sa bene quanto importante sarà la sua guardia in vista della prossima post season. Golden State occupa ad oggi la seconda piazza ad Ovest e solo con gli Splash Bros al meglio potrà ambire all’anello. Kerr conclude:

“Vederlo accendersi e mandare in estasi compagni e palazzetto è davvero speciale. E’ qualcosa che va oltre il fare canestro, ci trasmette un’elettricità che è difficile da quantificare”

