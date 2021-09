I giocatori NBA non sono obbligati a vaccinarsi ma, con le nuove restrizioni per i non vaccinati in vigore in alcune città, la musica potrebbe cambiare: in città come New York e San Francisco chi non si vaccina, infatti, non potrà entrare nelle arene locali e nelle strutture sportive. La NBA seguirà le regole delle varie città sui requisiti per i vaccini.

A New York si potrà entrare in alcuni luoghi chiusi della città, tra cui il Barclays Center, casa dei Nets, il Madison Square Garden dei Knicks e le palestre solo se si fornisce la prova di almeno una dose di vaccino, a meno che non si sia esentati per motivi medici o religiosi comprovati.

Discorso simile a San Francisco, dove per accedere a luoghi chiusi – come arene e palestre – e partecipare ad eventi con più di 1000 persone bisogna aver concluso il ciclo vaccinale. I giocatori dei Golden State Warrios non vaccinati rischiano di non poter giocare al Chase Center, a meno che non siano esenti per motivi medici o religiosi.

Sources: Unvaccinated NBA players in markets with local requirements — such as NYC (Knicks, Nets) and SF (Warriors) — will not be allowed to enter home arenas or facilities for games or team activities conducted there unless there’s approved medical or religious exemption. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 1, 2021

La NBA, in una nota inviata alle varie franchigie, ha invitato le squadre a far vaccinare il più alto numero di dipendenti, aggiungendo inoltre che queste leggi e restrizioni valgono solo per i giocatori di Nets, Knicks e Warriors e non per i giocatori che giocano lì in trasferta. Tuttavia, come spiega il memo, altri Stati e città potrebbero applicare regole simili anche per i giocatori in visita.

