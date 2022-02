Risultati NBA, Lakers KO contro gli Warriors; bene Chicago e Phoenix; Brooklyn senza fondo

Diverse le gare andate in archivio nella notte. Spicca la vittoria dei Golden State Warriors sui Los Angeles Lakers, grazie alla bella prestazione di Klay Thompson. La guardia ha chiuso con 33 punti in 30 minuti, tirando 12/22 dal campo di cui 4/5 da dietro l’arco. Curry ha chiuso con 24 punti, ma un brutto 1/8 dalla linea dei 3 punti. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 26 punti, 15 rimbalzi e 8 assist di LeBron James.

Brooklyn continua il suo declino e perde anche contro Miami. Si tratta dall’undicesima sconfitta consecutiva, in attesa di ritrovare Kevin Durant e i nuovi innesti derivanti dalla trade con Phila. Da segnalare le vittorie di Phoenix Suns (9 giocatori in doppia cifra!) e Chicago Bulls. Sconfitta per Dallas che cede contro i Clippers nonostante i 45 punti infilati da Doncic.

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers 103-93

Miami Heat – Brooklyn Nets 115-111

Toronto Raptors – Denver Nuggets 109-110

Portland Trail Blazers – NY Knicks 112-103

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 118-125

Chicago Bulls – Oklahoma City Thunder 106-101

Dallas Mavericks – LA Clippers 99-97

Phoenix Suns – Orlando Magic 132-105

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 114-124

Washington Wizards – Sacramento Kings 110-123

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 117-115