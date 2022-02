NBA, Josh Giddey realizza la seconda tripla-doppia più giovane di sempre

Nella cocente sconfitta rimediata in casa dei Chicago Bulls 101-106, gli Oklahoma City Thunder hanno comunque potuto gioire per l’ennesimo record del loro rookey Josh Giddey. L’australiano infatti ha messo a referto 11 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, una stats line che lo mette al secondo posto per la tripla-doppia più giovane di sempre. Al primo? Sempre lui, quando contro i Dallas Mavericks diventò il più giovane di sempre con 19 anni e 84 giorni, scalzando il precedente record di LaMelo Ball degli Charlotte Hornets.

Josh Giddey tonight:

11 PTS

12 REB

10 AST

That’s his 2nd triple-double, the most by a rookie in OKC franchise history (Russ only had 1 in his rookie season). pic.twitter.com/3GiOrWtjbO

