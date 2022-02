NBA, idea Goran Dragic per i Brooklyn Nets? Si attende il buy-out

La trade deadline è arrivata, ma non per questo il mercato NBA si può considerare terminato. Secondo alcune indiscrezioni, i Brooklyn Nets sarebbero tra le squadre interessate a godere delle prestazioni di Goran Dragic, veterano passato ai San Antonio Spurs da Toronto via trade. Si apre infatti il valzer dei buy-out per le 30 franchigie, con il Dragone che si presenta come uno dei pezzi più pregiati.

La franchigia texana sta lavorando sullo svincolo per liberare lo sloveno e renderlo free agent. A quel punto, non solo i Nets sarebbero pronti per persuaderlo a firmare. In corsa ci sarebbero anche i Los Angeles Lakers, i Golden State Warriors, i Los Angeles Clippers, i Milwaukee Bucks e i Chicago Bulls. Senza dimenticare i Dallas Mavericks, coi quali Dragic formerebbe una coppia tutta slovena insieme a Luka Doncic.

The Lakers, Clippers, Bucks, Bulls, Nets and Warriors are all expected to be in “aggressive pursuit” of Goran Dragic following an expected buyout with the Spurs, per @wojespn pic.twitter.com/C1Atn5MHs1 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2022

Il 35enne ha giocato solo una manciata di partite con la casacca dei Toronto Raptors, prima di trovare un accordo col front office canadese e metterlo fuori rosa fino al mercato appena concluso. Nonostante questo, Goran Dragic si sarebbe mantenuto in condizione allenandosi in alcune facilities della Florida.

Lo sloveno, MIP nella stagione 2013/14, ha medie di 13.9 punti e 4.8 assist nelle sue 872 partite NBA.

