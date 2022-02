NBA, Harden, Simmons e non solo: i numeri di maglia post Trade Deadline

La Trade Deadline 2022 ha stravolto lo scenario della seconda parte di stagione NBA per molte squadre. 66 giocatori sono rimasti coinvolti negli scambi dell’ultimo giorno e per alcuni di loro la nuova destinazione coincide con una variazione in corsa del numero di maglia. Harden abbandona il 13, Ben Simmons passa al 10. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Harden, Simmons e non solo: i nuovi numeri di maglia NBA

Tutti i cambiamenti già ufficiali di seguito. L’ordine segue l’indicazione NBA a questa pagina.

GIOCATORE NUOVO NUMERO DI MAGLIA Caris LeVert 3 Domantas Sabonis 10 Justin Holiday 9 Tristan Thompson 11 Tomas Satoransky 45 Josh Hart 11 Tony Snell 21 Larry Nance Jr. 22 Joe Ingles 00 Elijah Hughes 19 Josh Richardson 7 Romeo Langford 35 Derrick White 9 Josh Jackson 55 Serge Ibaka 25 Rodney Hood 22 Davis Bertans 44 Paul Millsap 8 James Harden 1 Andre Drummond 4 Ben Simmons 10 Bruno Fernando 20 Torrey Craig 0 Jalen Smith 25 Montrezl Harrell 8 Ish Smith 4 Thaddeus Young 21 Goran Dragic 19

