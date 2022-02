NBA, Rafael Stone: “Abbiamo rifiutato diverse offerte per Eric Gordon e Christian Wood”

Gli Houston Rockets stanno vivendo una stagione molto complicata. Infatti occupano l’ultimo posto della Western Conference con il record di 15-40 e vengono da quattro sconfitte consecutive. Va detto che si tratta di una squadra costituita da giocatori molto giovani e con poca esperienza nella lega.

Fra di essi vi è Christian Wood, il quale sta disputando una stagione positiva. Infatti viaggia medie di 17.7 punti e 10.3 rimbalzi raccolti a partita. Nella sconfitta della sua squadra nella notte contro i Toronto Raptors per 120-139 ha realizzato 17 punti conditi da 11 rimbalzi, in linea con le sue medie stagionali.

Durante la trade deadline, molte franchigie hanno puntato gli occhi sul centro e anche su uno dei pochi veterani della squadra, ovvero Eric Gordon. Tuttavia, i due giocatori non sono stati scambiati. A questo proposito, ecco come si è espresso il GM dei Rockets Rafael Stone:

“Abbiamo ricevuto diverse offerte per i due giocatori, ma non ci hanno convinto a sufficienza. Per questa ragione abbiamo deciso di non cederli. Ritengo che siano due pedine fondamentali per la nostra squadra. Sono cresciuti molto durante questa stagione e sono convinto che saranno destinati a migliorare ancora. Non è scritto da nessuna parte che una volta ricevuta un’offerta la si debba accettare.”