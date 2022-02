NBA, Joel Embiid commenta la sua tripla-doppia da 40 punti

Partita monstre per Joel Embiid. Nella notte NBA, il centro dei Philadelphia 76ers ha aiutato i suoi a conquistare la 34° vittoria stagionale ai danni dei Cleveland Cavaliers con una tripla-doppia notevole da 40 punti, 14 rimbalzi e 10 assist.

Joel Embiid just had the first Sixer 40-point triple-double since Wilt Chamberlain. James Harden is about to play with him. pic.twitter.com/2tLvi3wOYs — StatMuse (@statmuse) February 13, 2022

Una sfida che ad inizio nessuno avrebbe creduto sarebbe valsa così tanto per gli standings della Eastern Conference e che invece ha visto scendere in campo la terza e la quinta piazza ad Est. Con la vittoria Sixers (34-22), Embiid e compagni si portano a mezza partita di distanza dagli stessi Cavs (35-22), in piena bagarre per il vertice. Un match quindi davvero importante, che il centro camerunense non vedeva l’ora di dominare:

“Ovviamente vuoi dimostrare ad ogni squadra che sei il più forte e competere al meglio. Loro sono un ottimo team e finora hanno fatto un lavoro fantastico. Ci incontreremo ancora tre volte da qui alla fine, quindi era importante per noi partire col piede giusto e capire gli accoppiamenti, così da sperare di prenderne vantaggio anche per le prossime uscite”

Joel Embiid, mentalità da MVP

Una prestazione senza dubbio dominante per Joel Embiid, capace di rispondere presente dopo una partita sotto al par contro OKC. A riguardo, ecco le sue parole:

“Non ho avuto un’ottima partita l’altra sera. Volevo scendere in campo con una diversa intensità e cercare di giocare a mente libera. Dimenticandomi degli infortuni e del resto e concentrandomi solo sul gioco. Loro sono una buona squadra, dovevamo essere aggressivi fin dall’inizio, sia in attacco che in difesa”

Ancora senza James Harden appena arrivato dalla pazza trade con Ben Simmons, i Sixers dovranno contare ancora una volta sulla loro stella Joel Embiid per continuare a sperare l’anello.

