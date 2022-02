NBA, il ginocchio da ancora noia: Zach LaVine andrà da uno specialista

Secondo quanto riportato dai giornalisti americani, la guardia dei Chicago Bulls Zach LaVine si sottoporrà ad una serie di visite questo weekend per rimediare al fastidio al ginocchio sinistro. L’infortunio, accorso a metà gennaio scorso, aveva messo KO il giocatore per le successive cinque partite, anche se la risonanza magnetica non aveva rilevato alcun danno evidente.

LaVine era poi tornato a disposizione di coach Billy Donovan, prima di questo ulteriore stop: in questi giorni l’All-Star si sottoporrà ad una serie di controlli presso uno specialista a Los Angeles.

Chicago Bulls All-Star guard Zach LaVine will travel to Los Angeles to see a specialist for his left knee early this week, sources tell ESPN. LaVine has been dealing with recurring discomfort and will get further evaluation. He’s still planning to participate in All-Star Weekend.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 13, 2022