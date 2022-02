NBA, Mark Cuban su Kristaps Porzingis: “Gli auguro il meglio”

Uno degli scambi che hanno suscitato maggiore interesse durante la trade deadline è stata la cessione di Kristaps Porzingis agli Washington Wizards. La trade ha visti coinvolti anche Davis Bertans e Spencer Dinwiddie, entrambi passati nelle fila dei Dallas Mavericks. Il rendimento dell’ex giocatore dei New York Knicks in quel di Dallas è sempre stato piuttosto altalenante.

Tuttavia, in pochi si sarebbero aspettati una trade di questo genere. Intervenuto in merito, ecco come si è espresso il presidente dei Mavs Mark Cuban:

“Penso che Kristaps sia un grande talento, ma avevamo bisogno di un ottimo tiratore e di un ball handler e questo era l’unico modo per ottenerli entrambi. KP non poteva esprimersi al meglio all’interno delle nostre rotazioni, per questo abbiamo giocato molto bene in sua assenza. Nonostante ciò, ribadisco che è un ottimo giocatore e ritengo che possa fare molto meglio agli Wizards rispetto che con noi.”

Porzingis ha mantenuto medie di 19.2 punti, 7.7 rimbalzi e 2.0 assist nelle partite disputate con Dallas. Vedremo se riuscirà a tornare ai livelli di New York con la sua nuova maglia. Il giocatore potrebbe debuttare già nella notte contro i Sacramento Kings. I Mavs dovranno invece affrontare i Los Angeles Clippers.

