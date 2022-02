NBA, incerto il ritorno in campo di Kevin Durant

I Brooklyn Nets sono stati assoluti protagonisti della trade deadline. Infatti hanno raggiunto la Grande Mela Ben Simmons, Seth Curry e Andre Drummond provenienti dai Philadelphia 76ers in cambio di Paul Millsap e soprattutto James Harden. Gli attriti fra il barba e Steve Nash erano ben noti agli addetti ai lavori.

L’ex giocatore degli Houston Rockets voleva essere considerato come la stella assoluta della squadra. Tuttavia, Kevin Durant aveva una diversa opinione. Per questo si è giunti ad uno scambio inevitabile. L’obiettivo dei Nets è ora quello di risollevarsi dopo un’impressionante striscia di dieci sconfitte consecutive.

Purtroppo, lo stesso Durant ha saltato le ultime partite a causa di una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata nella vittoria contro i New Orleans Pelicans dello scorso 15 gennaio. Il giocatore è tornato a svolgere degli allenamenti indivudali, ma non vi è ancora una data certa in merito al suo ritorno sul parquet.

Nash says that while there is still no firm timeline for Kevin Durant’s return — he has been doing some individual on-court work for about a week and is getting some shots up now after shootaround in Miami.

