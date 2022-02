Risultati NBA: Boston ingrana la settima, DeRozan da record contro i Timberwolves

Charlotte Hornets 141 – 119 Detroit Pistons

Partiamo dal netto successo esterno dei ragazzi di coach Borrego, che grazie a un LaMelo Ball da 31 punti e 12 assist archiviano senza troppe difficoltà la pratica Pistons approfittando di una difesa tutt’altro che granitica da parte dei padroni di casa.

Avvio in discesa per Ball e compagni, che dopo il +7 del primo quarto (36-29) prendono definitivamente il largo nel secondo periodo grazie a un terrificante parziale da 43-26 che la dice lunga sulle chance di rimonta di Saddiq Bey – 25 punti per lui nella notte – e compagni, ben presto condannati a incassare la sconfitta numero 44 in stagione.

San Antonio Spurs 136 – 121 Atlanta Hawks

Dinamiche molto simili per quanto riguarda il match della StateFarm Arena di Atlanta, dove la tripla doppia da 32 punti, 15 assist e 10 rimbalzi di uno scatenato Dejounte Murray regala alla squadra di coach Popovich il ventunesimo successo stagionale.

Gara a senso unico dall’inizio alla fine, con i massimi in carriera alla voce punti e assist della stellina dei texani a spianare la strada verso il successo già dal primo quarto (43-29).

Anziché reagire, nonostante i 23 punti e 5 rimbalzi di un buon Bogdan Bogdanovic, Atlanta finisce ben presto per eclissarsi e perdere progressivamente terreno, alzando bandiera bianca già dopo metà gara (73-56 il parziale dei primi due quarti).

Cleveland Cavaliers 120 – 113 Indiana Pacers

Debutto vincente per Caris LeVert in canotta Cavs, con il fresco ex della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis che di fronte all’ovazione riservatagli dal “suo” pubblico mette la firma sul successo dei suoi con 22 punti e 5 assist.

Eppure l’inizio di Cleveland era stato a dir poco da horror, con i padroni di casa capaci di segnare la bellezza di 47 punti nel solo primo quarto conquistando un vantaggio di ben 19 lunghezze.

Tuttavia, neppure un gap così importante basta per far perdere le speranze a questi Cavs, che già dal secondo periodo tornano sulla retta via dando il là a una lenta risalita che culminerà nell’ultimo quarto con il meritato sorpasso, frutto di diversi palloni recuperati, punti in transizione e del prezioso lavoro in entrambi i lati del campo dello stesso LeVert.

Buon esordio anche per Tyrese Haliburton, che alla prima per i Pacers si presenta ai tifosi di casa con 23 punti e 6 assist.