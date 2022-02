Mercato NBA, Gli Hornets ascolteranno le offerte per PJ Washington

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Jordan Schulz, PJ Washington, ala piccola degli Charlotte Hornets, sarebbe uno dei nomi caldi di questa trade deadline. Al momento non ci sono ancora offerte concrete, ma così registra un serio interesse da parte degli Wizards. La squadra della capitale non è l’unica ad aver sondato il terreno. Sulla giovane ala piccola, infatti, ci sono anche altre franchigie: gli Houston Rockets, i Toronto Raptors e i Miami Heat.

PJ Washington in partenza?

Fino ad oggi, Washington è stato un giocatore importante per gli Charlotte Hornets. Selezionato al Draft del 2019 con la 12° scelta, ha avuto un buon anno da rookie, con 58 gare giocate, di cui 57 da titolare, e 30.3 minuti di media. Tuttavia, nel corso del tempo, ha visto calare il suo impiego diventando un buon elemento in uscita dalla panchina. In questa stagione le sue medie sono state di 10.0 punti, 2.0 assist e 5.4 rimbalzi in 24.3 minuti di media giocati.

