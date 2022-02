NBA, LeBron lapidario: “Lakers al livello di Milwaukee? No”

In conferenza stampa dopo il KO pesante contro i Bucks LeBron James appare quantomeno scocciato. Non potrebbe essere altrimenti dopo un’altra batosta subita dai Lakers, ma stavolta c’è di più.

Nel tono della provocazione lanciata ai giornalisti, che gli chiedono un confronto rispetto agli standard dei campioni in carica, si legge un primo segnale di rassegnazione.

“Non siamo al loro livello attuale. Ci arriveremo? Non so. No, non ci arriveremo. È questo che vuoi sentirti dire da me? C’è un motivo se sono i campioni in carica. Se avessi fatto la stessa domanda alle squadre uscite dalla bolla dopo che noi avevamo vinto il titolo la loro risposta sarebbe stata la stessa.”

LeBron answers a question asking if he thinks the Lakers can get to the Milwaukee Bucks’ level: pic.twitter.com/B6djsSdoEN

— Rob Perez (@WorldWideWob) February 9, 2022