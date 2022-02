NBA, Marcus Morris colpisce Ja Morant al volto: espulso

Nel bene e nel male – spesso più per quest’ultimo caso – i fratelli Morris fanno spesso discutere di sé. Il caso più celebre di questa stagione è stato quello riguardante Markieff, che qualche mese fa si è infortunato seriamente dopo aver ricevuto una fortissima spallata alla schiena da Nikola Jokic. Il serbo aveva fatto quel brutto gesto in risposta a un fallo, ma nel post-partita si era scusato, rendendosi conto dell’errore.

Stavolta a far parlare di sé è stato Marcus Morris. Il colpo proibito, in questo caso, è stato suo, ai danni della stella dei Grizzlies Ja Morant. In un tentativo di schiacciata, Morant è stato colpito al volto proprio da Morris, finendo poi rovinosamente a terra. Un intervento sporco che poteva causare gravi danni all’avversario, soprattutto per la brutta caduta che ne è conseguita:

Flagrant 2 from Marcus Morris on Ja Morant. 😳 pic.twitter.com/MJ4Pry80D8 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 9, 2022

Morris è stato sanzionato con un flagrant 2 e immediatamente espulso. Nel post-partita coach Jenkins ha commentato così il fallo:

“È una giocata pericolosa. Gli arbitri hanno fatto bene ad andare a rivederla e hanno fatto la scelta corretta”

Fortunatamente Morant non ha avuto conseguenze dopo la brutta caduta. I Grizzlies hanno inoltre portato a casa la vittoria, la sesta nelle ultime sette partite, in maniera molto agile. Sotto solamente ad inizio partita per un breve momento, Memphis ha poi vinto con ben 26 punti di distacco.

Risultati della notte